Zo ongezond is vliegen: passagiers krijgen veel te veel fijnstof binnen

Je stapt het vliegtuig in, zoekt je stoel, klikt je gordel vast en wacht tot iedereen zit. Niks aan de hand, denk je. Maar juist dán, zo blijkt uit nieuw Frans onderzoek, adem je een cocktail van ultrafijne deeltjes in waar je liever ver van blijft.

Een team van onderzoekers vloog met meetapparatuur van Parijs Charles de Gaulle naar verschillende Europese steden en ontdekte dat de lucht in de cabine tijdens het boarden en taxiën extreem smerig is, soms tot meer dan twee keer boven wat de WHO als sterk vervuild beschouwt.

Als het toestel eenmaal los is van de grond, valt het mee: op kruishoogte, in schone lucht, zijn de concentraties verrassend laag. Maar op de luchthaven zelf is het andere koek. Motoren die draaien, toestellen die op elkaar wachten, de drukte op en rond de startbanen, het zorgt voor wolken onzichtbare deeltjes die diep in je longen kunnen doordringen. En dat is niet zomaar een detail. De Nederlandse Gezondheidsraad en de WHO waarschuwden al eerder dat ultrafijne deeltjes gelinkt zijn aan ontstekingen, hart- en vaatproblemen en zelfs risico’s voor ongeboren kinderen. Een Nederlandse studie onder bijna 11 miljoen mensen brengt langdurige blootstelling bovendien in verband met vroegtijdige sterfte, waaronder door longkanker.

Ook buiten de luchthaven

En het blijft niet bij de cabine. De ultrafijne deeltjes rond grote luchthavens blijken zich als stille reizigers te gedragen: ze waaien kilometers mee de omgeving in. Rond Charles de Gaulle zijn ze tot meer dan vijf kilometer verder te meten en in Londen ademen zelfs bewoners van West- en Centraal-Londen de uitstoot van Heathrow in alsof ze naast een drukke snelweg wonen. Voor de miljoenen reizigers is dat misschien een tijdelijke blootstelling, maar voor de mensen die op en rond luchthavens werken of wonen is het dagelijkse realiteit.

Ondertussen blijft het opmerkelijk hoe weinig regels er zijn voor deze vervuiling. Terwijl auto’s, fabrieken en zelfs houtkachels streng worden gecontroleerd, zijn er voor vliegtuigen nauwelijks eisen. De onderzoekers pleiten dan ook voor betere monitoring en duidelijke normen.