Handbalster Sprengers mist Spelen door bovenbeenblessure

PARIJS (ANP) - Handbalster Zoë Sprengers mist door een bovenbeenblessure de Olympische Spelen van Parijs. De 24-jarige hoekspeelster liep de kwetsuur vrijdag op in de met 26-24 gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Korea. Bondscoach Per Johansson heeft Judith van der Helm opgeroepen als vervangster.

"Het is ontzettend zuur, twee dagen voor vertrek naar de Olympische Spelen. Op de MRI-scan was duidelijk te zien dat de spierscheur te groot was om mee te gaan", aldus Sprengers.

Johansson baalt van het wegvallen van Sprengers, speelster van Borussia Dortmund. "Het hele team is 'heartbroken' en leeft met Zoë mee in deze moeilijke tijd. Zoë heeft de laatste tijd een fantastische ontwikkeling doorgemaakt en zou een grote rol gaan spelen op de Olympische Spelen."

Nederland is op de Spelen ingedeeld in een groep met Angola, Frankrijk, Spanje, Brazilië en Hongarije. Op de vorige Spelen in Tokio waren de kwartfinales het eindstation.