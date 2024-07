Besluit over doorgaan triatlon in Seine valt uren voor de start

PARIJS (ANP) - Het besluit over het doorgaan van de triatlon voor de mannen bij de Olympische Spelen van Parijs valt pas enkele uren voor de start op dinsdag. Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse triatlonploeg meldt dat het besluit tussen 04.00 en 05.00 uur wordt genomen. De start is nu om 08.00 uur gepland. Mitch Kolkman en Richard Murray komen voor Nederland in actie.

Het is de bedoeling dat de triatleten het zwemonderdeel afwerken in de Seine, maar door de regenval van afgelopen weekend is de waterkwaliteit verslechterd. De organisatie heeft de parcoursverkenning in de rivier al twee keer geannuleerd. Voormalig topzwemmer Wouda overwoog nog zelf in de Seine te duiken voor een verkenning, maar hij zag daarvan af. De Nederlandse triatleten hebben vorig jaar al wel een keer in de Seine de stroming kunnen testen.

De organisatie zegt nog altijd vol vertrouwen te zijn dat de wedstrijd dinsdag kan plaatsvinden. Het warme weer zal eraan bijdragen dat het waterpeil lager wordt en de stroming vertraagt, zei directeur Étienne Thobois van het organisatiecomité op een persconferentie. "De vereiste stroom van de rivier van één kubieke meter per seconde is gehaald en we hebben geen probleem."

De beslissing over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd wordt genomen op basis van de uitslagen van maandag afgenomen watermonsters. De triatleten krijgen het besluit zo snel mogelijk te horen. Als de race niet doorgaat, is 2 augustus gereserveerd als nieuwe datum.