Groep naar Raad van State om Zeeuws uitbreidingsplan Roompot

WISSENKERKE (ANP) - De groep die al langer actievoert tegen de uitbreiding van een vakantiepark van Roompot op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland gaat bij de Raad van State beroep aantekenen tegen het plan. Woordvoerder Ad Faasse van 'Wij zijn Noord-Beveland' zegt dat in voorbereiding op de juridische stappen een stichting wordt gevormd.

"Maar het is niet zo dat de stichting wordt opgericht om te procederen. Als stichting willen we er zijn om de belangen van het eiland in algemene zin te behartigen. Daarbij nemen we ook het belang van de natuur mee, onder meer van de Oosterschelde", aldus Faasse.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Noord-Beveland stemde begin juli in met een uitbreidingsplan voor Roompot Beach Resort in Kamperland, dat na veel kritiek was aangepast. Aanvankelijk wilde Roompot met 29 hectare uitbreiden, maar de keten van vakantieparken moest genoegen nemen met 21 hectare. De overige 8 hectare blijft landbouwgrond. Roompot stelde eerder dat er nu een evenwichtig plan ligt, mede dankzij de feedback van bezwaarmakers.

Ondanks de aanpassing legt 'Wij zijn Noord-Beveland' zich niet neer bij het uitbreidingsplan. De tegenstanders begrijpen dat het park niet meer van deze tijd is en dat Roompot het daarom wil verbouwen. Tegelijkertijd vinden ze de uitbreiding buitenproportioneel. De mensen die protesteren tegen de uitbreiding, vrezen een grotere drukte op de wegen en meer druk op de zorg en andere voorzieningen. Ook riepen ze op zorgvuldig om te gaan met de balans tussen natuur, leefbaarheid en toerisme.