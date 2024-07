Eerste triatlontraining op Spelen geannuleerd om vervuiling Seine

De eerste trainingssessie voor triatleten op de Olympische Spelen in Parijs is zondag geschrapt, omdat de vervuiling van de rivier de Seine te groot is, melden de organisatoren van de Spelen. Na een bijeenkomst "over de waterkwaliteit", en na tests, "is gezamenlijk besloten om het zwemonderdeel van de triatlon oriëntatie te annuleren", aldus een verklaring van Paris 2024 en World Triathlon.

Er bestaan al langer zorgen over de waterkwaliteit in de Seine. In de rivier die door Parijs stroomt vinden het zwemonderdeel van de triatlon en het openwaterzwemmen plaats. De organisatoren geven de regen van de afgelopen dagen de schuld van de slechte huidige waterkwaliteit, maar zeggen dat ze "erop vertrouwen" dat die kwaliteit weer voldoende zal verbeteren voordat de daadwerkelijke triatlonwedstrijd op 30 juli van start gaat.

In april beloofde de Franse minister van Sport , Amélie Oudéa-Castéra, dat het water van de Seine tijdens de Spelen schoon genoeg zou zijn. Ze opende in dat kader eerder dit jaar onder meer een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moest ervoor gaan zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. De Franse autoriteiten hebben ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.

Toch werd eind juni, vier weken voor de start van de Spelen, in een rapport al aangegeven dat op dat moment het water in de Seine nog altijd te vervuild was om erin te kunnen zwemmen.