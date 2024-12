Beune sluit topjaar af met ontbrekende Nederlandse allroundtitel

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune heeft een voor haar uitstekend jaar afgesloten met de Nederlandse titel allround, een prijs die ze nog niet had. Na de wereldtitel allround en de wereldtitel op de 5000 meter pakte de 25-jarige schaatsster haar derde individuele titel van het jaar. "Ik ben heel blij dat ik hem te pakken heb. Deze ontbrak nog."

Het werd nog spannend in de slotrit voor Beune, die ruim 7 seconden mocht verspelen op Merel Conijn. "Ik wist dat zij een aflopend schema had gereden, en haar tijd van 6.48 zat er voor mij niet in. Maar ik had marge. Ik heb mijn rit vlak naar huis gereden. Ik ging niet dood, ik had het idee dat ik door kon blijven rijden."

Beune reed, na haar afmelding door ziekte in november, haar eerste 5000 meter van het seizoen. "Ik ben de wereldkampioen op deze afstand, ik kan nog wel een 5 kilometer rijden", zei de in Borne geboren schaatsster. "Ik had een mantra in mijn hoofd van 'ik heb nog de kracht, ik kan nog door'. Toen ik nog 3 kilometer moest, ben ik dat de hele tijd blijven herhalen."