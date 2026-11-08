Bezzecchi wint GP van Qatar, nog geen titel MotoGP voor Márquez

LUSAIL (ANP) - Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Qatar in de MotoGP gewonnen. De 27-jarige Italiaan op de Aprilia bleef na 22 ronden op het circuit van Lusail de Spanjaarden Marc Márquez op de Ducati en Raúl Fernández op de Aprilia voor.

Voor Bezzecchi is het de zesde GP-zege van het seizoen. Door de zege loopt de Italiaan iets in op regerend wereldkampioen Márquez, die dicht bij het prolongeren van zijn titel is. Jorge Martín heeft nog altijd een kleine kans op de titel. De Spaanse Aprilia-coureur, die vorige race miste door een gebroken pols, eindigde als zevende.

Márquez gaat met nog twee races te gaan in het WK aan de leiding met 431 punten. Martín staat tweede met 371 punten. Bezzecchi volgt met 357 punten.