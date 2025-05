Bezzecchi wint Grote Prijs van Groot-Brittannië in MotoGP

SILVERSTONE (ANP) - Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. De Italiaanse motorcoureur, uitkomend in de MotoGP, profiteerde van technische problemen bij Fabio Quartararo.

De Fransman startte voor de derde race op rij vanaf pole op het circuit van Silverstone. Hij nam een voorsprong van vijf seconden maar zijn motor viel in de twaalfde van negentien ronden helemaal stil.

Bezzecchi profiteerde en stond zijn leidende positie niet meer af. De Fransman Johann Zarco finishte als tweede, vlak voor de Spanjaard Marc Márquez, die de leiding in het klassement om de wereldtitel behoudt.

Quartararo liet zijn emoties de vrije loop nadat zijn motor hem in de steek had gelaten. Hij was in tranen toen hij de baan verliet. De Fransman liet zich vallen en sloeg met beide handen op de grond.