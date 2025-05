China en Indonesië tekenen reeks deals voor meer samenwerking

JAKARTA (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - China en Indonesië hebben afspraken gemaakt om hun band te versterken. De twee landen hebben een reeks samenwerkingsovereenkomsten ondertekend over onder meer beleid rond economische ontwikkeling, industrie en toeleveringsketens.

Ook willen ze meer samenwerken rond toerisme, gezondheid, media en de export van landbouwproducten. Verder sloten hun staatsinvesteringsfondsen een investeringsovereenkomst, maar daarover werden geen details gedeeld.

De Chinese premier Li Qiang is dit weekend op bezoek in Jakarta en sprak met de Indonesische president Prabowo Subianto. Li zei volgens staatspersbureau Xinhua dat beide landen de samenwerking moeten verkennen rond bijvoorbeeld financiën, energie, kunstmatige intelligentie en lucht- en ruimtevaart. China wil de banden met andere landen versterken vanwege de handelsspanningen met de Verenigde Staten. Vorige week hebben de VS en China hun onderlinge importheffingen fors verlaagd voor een periode van negentig dagen.