Biles leidt Amerikaanse turnsters naar goud in landenfinale

PARIJS (ANP) - Simone Biles heeft de Amerikaanse turnsters in Parijs naar olympisch goud geleid in de landenfinale. Het zilver ging naar Italië en brons naar Brazilië.

Voor de 27-jarige Biles is het haar vijfde olympische titel. Haar vier vorige gouden medailles pakte ze bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Vijf jaar later kwam ze in Tokio niet verder dan een zilveren en bronzen medaille. Ze liet in Japan door mentale problemen meerdere finales schieten. Door die problematiek nam ze enige tijd afstand van het turnen, voordat ze in 2023 terugkeerde. Op de WK in Antwerpen van vorig jaar pakte ze meteen vier keer goud.