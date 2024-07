Mogelijk laatste Spelen na uitschakeling boogschutster Schloesser

PARIJS (ANP) - Handboogschutster Gaby Schloesser is op haar waarschijnlijk laatste Olympische Spelen direct uitgeschakeld in de individuele knock-outfase. De 30-jarige winnares van zilver in Tokio verloor in de eerste ronde met 6-2 in sets van de voor eigen publiek spelende Lisa Barbelin. Daarmee is het toernooi in Parijs klaar voor de Mexicaanse Nederlandse.

Schloesser miste in de landenwedstrijd met Quinty Roeffen en Laura van der Winkel net een medaille. Ze verloren de halve finale na een shoot-off van latere winnaar Zuid-Korea en Mexico was te sterk in de strijd om het brons.

Schloesser lijkt haar carrière daardoor te beëindigen met één keer olympisch zilver, van de gemengde landenwedstrijd in Tokio met Steve Wijler. Het duo werd deze Spelen al vroeg uitgeschakeld.

In Parijs gaf Schloesser aan dat ze zich de komende jaren meer wil richten op haar familie, hoewel ze deelname aan de Spelen van Los Angeles in 2028 niet volledig uitsluit.