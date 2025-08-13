ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IEA voorspelt fors lagere olieprijs in 2026 door overaanbod

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 11:25
anp130825072 1
DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de olieprijs volgend jaar stevig daalt door een overaanbod en een afnemende vraag. "De recentste cijfers wijzen op een zwakke vraag in de belangrijkste economieën. Doordat het consumentenvertrouwen nog altijd laag is, lijkt een scherpe opleving voorlopig onwaarschijnlijk", staat in een rapport.
Het agentschap voorziet dat de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, volgend jaar daalt tot 58 dollar. Dit jaar is dat gemiddeld 69 dollar. Voor automobilisten kan dit een voordeel opleveren aan de pomp. De prijs van benzine in Nederland dreigt volgend jaar echter veel duurder te worden. Per 1 januari vervalt een korting op de accijns, waardoor een liter benzine in één keer 25 cent in prijs kan stijgen.
Het IEA verwacht dat de wereldwijde aanvoer van olie dit jaar stijgt tot 2,1 miljoen vaten per dag. Eerder ging het adviesorgaan uit van 1,8 miljoen vaten per dag.
Vorig artikel

Den Haag mocht protest Viruswaarheid tegen lockdown verbieden

Volgend artikel

Biljartster Klompenhouwer pakt 3e Nederlandse goud Wereldspelen

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat