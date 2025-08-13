IEA voorspelt fors lagere olieprijs in 2026 door overaanbod

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de olieprijs volgend jaar stevig daalt door een overaanbod en een afnemende vraag. "De recentste cijfers wijzen op een zwakke vraag in de belangrijkste economieën. Doordat het consumentenvertrouwen nog altijd laag is, lijkt een scherpe opleving voorlopig onwaarschijnlijk", staat in een rapport.

Het agentschap voorziet dat de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, volgend jaar daalt tot 58 dollar. Dit jaar is dat gemiddeld 69 dollar. Voor automobilisten kan dit een voordeel opleveren aan de pomp. De prijs van benzine in Nederland dreigt volgend jaar echter veel duurder te worden. Per 1 januari vervalt een korting op de accijns, waardoor een liter benzine in één keer 25 cent in prijs kan stijgen.

Het IEA verwacht dat de wereldwijde aanvoer van olie dit jaar stijgt tot 2,1 miljoen vaten per dag. Eerder ging het adviesorgaan uit van 1,8 miljoen vaten per dag.