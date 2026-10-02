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BMX'ster Laura Smulders wint wereldbekerwedstrijd in China

Sport
door anp
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MENTOUGOU (ANP) - BMX'ster Laura Smulders heeft de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De Europees kampioene was in het Chinese Mentougou de beste in de finale. Het is de dertigste wereldbekerzege van de 32-jarige Nijmeegse.
Smulders bleef in de finale de Britse wereldkampioene Bethany Shriever en Siena Pal uit Australië voor. Michelle Wissing eindigde als zevende en Merel Smulders als achtste.
Bij de mannen eindigde Jason Noordam als zesde in de finale. De zege ging naar de Fransman Arthur Pilard. Jaymio Brink werd uitgeschakeld in de halve finales.
Ook de zesde wereldbekerwedstrijd wordt dit weekend in Mentougou verreden.
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