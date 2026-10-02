Wall Street hoger na banenrapport VS, Nike bij verliezers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten geopend na bekendmaking van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten viel in september aanzienlijk zwakker uit dan verwacht. Sportmerk Nike stond bij de verliezers op Wall Street vanwege tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie nam met 29.000 banen toe. Economen hadden in doorsnee op 90.000 banen gerekend. Het banenrapport is van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Bij een zwakke arbeidsmarkt heeft de Federal Reserve minder ruimte om de rente verder te verhogen tegen de hoge inflatie. Vorige maand verhoogde de Fed de rente voor het eerst sinds 2023 en voor dit jaar voorziet de centrale bank nog een verhoging.

De Dow-Jonesindex steeg kort na opening 0,6 procent tot 51.240 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 7729 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 1,2 procent tot 27.204 punten.

De werkloosheid in de VS bedroeg vorige maand 4,2 procent. De banengroei in augustus werd neerwaarts bijgesteld en voor juli is er nu weer krimp in plaats van groei. De Fed neemt later deze maand een nieuw rentebesluit en de meeste economen verwachten dat dan de rente onveranderd blijft.

Nike ging in de vroege handel ruim 6 procent omlaag. De omzet daalde in het afgelopen kwartaal met 4 procent en voor het gehele boekjaar rekent Nike op een daling met 5 tot 10 procent, vooral door zwakte in China. Daarnaast gaat Nike opnieuw banen schrappen om kosten te besparen.

Tesla klom bijna 4 procent. De elektrische autofabrikant heeft over het derde kwartaal meer auto's geleverd dan werd verwacht. Met name in Europa was er herstel na de terugval van vorig jaar, die mede kwam door weerstand tegen de politieke opvattingen van topman Elon Musk.

De olieprijzen daalden tot 3,4 procent door berichten over een Europese vrijgave van strategische olievoorraden. De prijs van een vat Brentolie zakte daarbij weer iets onder de 100 dollar. Vorige maand steeg Brent, olie uit Europa en het Midden-Oosten, nog tot meer dan 108 dollar per vat vanwege het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten en de stillegging van een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval.