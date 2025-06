BMX'ster Smulders vijfde bij vierde wereldbeker in Papendal

ARNHEM (ANP) - Laura Smulders heeft in Papendal bij de vierde wereldbekerwedstrijd haar zege van een dag eerder niet kunnen herhalen. De 31-jarige Nijmeegse eindigde als vijfde in de finale, die werd gewonnen door Bethany Shriever uit Groot-Brittannië. Manon Veenstra en Merel Smulders werden uitgeschakeld in de halve finales.

Jaymio Brink kwam in Papendal bij de vierde wereldbekerwedstrijd BMX niet verder dan de zevende plaats in de finale. Door een matige start kon de 21-jarige Nederlander niet meestrijden om de podiumplekken. De zege ging naar Ross Cullen uit Groot-Brittannië.