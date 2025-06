Gemeente Vlissingen organiseert bijeenkomst na schietincidenten

VLISSINGEN (ANP) - De gemeente Vlissingen organiseert maandag of dinsdag een bijeenkomst voor mensen die willen praten over de twee schietpartijen van dit weekend in de Zeeuwse stad. Burgemeester Bas van den Tillaar spreekt van "zeer ernstige gebeurtenissen".

Zondag overleed een 44-jarige man uit Vlissingen nadat hij was neergeschoten in een Jumbo-supermarkt aan de Papegaaienburg, vermoedelijk na een ruzie. Voor dit fatale incident is een 23-jarige verdachte aangehouden. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een 22-jarige inwoner van Vlissingen gewond toen hij werd beschoten in het Bellamypark.

Volgens Van den Tillaar lijkt er vooralsnog geen verband te bestaan tussen beide incidenten. Daar wordt nog wel onderzoek naar gedaan.

Psychosociale hulp

De burgemeester zegt te beseffen dat de impact op het Jumbo-personeel en omstanders groot is. Er is psychosociale hulp beschikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Jumbo zelf laat in een reactie weten de situatie in de vestiging in Vlissingen te betreuren. De winkel blijft daar de rest van de dag dicht. "Vanzelfsprekend begeleiden wij onze collega's hierbij."

Sinds september geldt een deel van het centrum van Vlissingen als veiligheidsrisicogebied, na meerdere incidenten met (vuur)wapens. Volgens de gemeente blijkt dit weekend "dat dit dus nog steeds hard nodig is".