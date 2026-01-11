Bobsleeërs in viermansbob dertiende in St. Moritz

ST. MORITZ (ANP) - De Nederlandse bobsleeërs zijn bij de wereldbeker in het Zwitserse St. Moritz als dertiende geëindigd in de viermansbob. Dave Wesselink was met remmers Janko en Jelen Franjic en Timme Koster na twee runs 1,20 seconde langzamer dan de winnende Duitser Adam Ammour, die zijn landgenoot Johannes Lochner aftroefde.

Wesselink voldeed een dag eerder in de tweemansbob aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF door de achtste plek te halen. Volgens de bobsleebond kan het team zich daardoor ook opmaken voor de Spelen in de viermansbob. Daarin moeten ze op de geschoonde wereldranglijst (twee teams per land) bij de eerste twaalf staan op 18 januari. Ze staan zowel op de wereldranglijst als in het wereldbekerklassement op de geschoonde lijst twaalfde. Er volgt komend weekend nog een wedstrijd in het Duitse Altenberg.

De wereldbekerwedstrijd in St. Moritz gold ook als EK. Daarin eindigde Wesselink als twaalfde.