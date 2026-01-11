ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bobsleeërs in viermansbob dertiende in St. Moritz

Sport
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 16:14
anp110126101 1
ST. MORITZ (ANP) - De Nederlandse bobsleeërs zijn bij de wereldbeker in het Zwitserse St. Moritz als dertiende geëindigd in de viermansbob. Dave Wesselink was met remmers Janko en Jelen Franjic en Timme Koster na twee runs 1,20 seconde langzamer dan de winnende Duitser Adam Ammour, die zijn landgenoot Johannes Lochner aftroefde.
Wesselink voldeed een dag eerder in de tweemansbob aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF door de achtste plek te halen. Volgens de bobsleebond kan het team zich daardoor ook opmaken voor de Spelen in de viermansbob. Daarin moeten ze op de geschoonde wereldranglijst (twee teams per land) bij de eerste twaalf staan op 18 januari. Ze staan zowel op de wereldranglijst als in het wereldbekerklassement op de geschoonde lijst twaalfde. Er volgt komend weekend nog een wedstrijd in het Duitse Altenberg.
De wereldbekerwedstrijd in St. Moritz gold ook als EK. Daarin eindigde Wesselink als twaalfde.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp100126151 1

VVD-jongeren hekelen eigen partij en prijzen premier van België

219219673_m (1)

Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

100870652_m

Zo helpen drie tot zeven eieren per week je brein

_c88b762a-4240-4975-8252-84cb093b403a

Oprah Winfrey zegt dat obesitas een ziekte is. Heeft ze gelijk?

67623645_m

Zijn baarden echt zo vies als we denken?

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

Loading