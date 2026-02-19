Boer traint dag na val op 500 meter weer mee bij shorttrackers

MILAAN (ANP) - Shorttracker Teun Boer heeft geen blessure overgehouden aan zijn harde val in de finale van de olympische 500 meter. De 24-jarige Nijmegenaar verscheen donderdag aan het begin van de middag op het ijs van de trainingshal in de Milano Ice Skating Arena.

Boer ging in de finale onderuit na een onbesuisde actie van de Canadees William Dandjinou, die zich leek op te offeren voor zijn landgenoot Steven Dubois. Dubois won het goud, voor de broers Melle (zilver) en Jens van 't Wout (brons).

Dandjinou werd voor zijn actie gediskwalificeerd. De Nederlandse bondscoach Niels Kerstholt was na afloop woedend op hem en zei dat Boer zijn been wel had kunnen breken. "Hij rijdt er gewoon dwars doorheen, als een soort bowlingbal. Ik weet dat er dingen in het heetst van de strijd kunnen gebeuren, maar dit flik je gewoon niet in een finale", aldus Kerstholt.