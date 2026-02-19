Onderzoek: hersenen van vrouwen veranderen door zwangerschap

AMSTERDAM (ANP) - Wanneer vrouwen zwanger worden, veranderen hun hersenen. En wanneer ze voor de tweede keer zwanger worden, ondergaat het brein een andere verandering dan bij de eerste zwangerschap. Dat hebben onderzoekers van ziekenhuis Amsterdam UMC ontdekt. Ze schrijven er donderdag over in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Voor de studie hebben de onderzoekers gekeken naar MRI-scans van ruim honderd vrouwen. Sommige proefpersonen waren voor het eerst zwanger en een deel van de groep was in verwachting van een tweede kind. Hun breinbeelden werden vergeleken met die van vrouwen zonder kinderen.

Bij de eerste zwangerschap treedt een verandering op in het zogeheten defaultnetwerk. Dat deel van de hersenen is vooral actief wanneer mensen niet bezig hoeven te zijn met de buitenwereld. Volgens de onderzoekers is het onder meer belangrijk voor "zelfreflectie en sociale processen". Bij de tweede zwangerschap verandert het deel van de hersenen dat helpt om aandacht te verdelen. Dat kan "voordelig zijn bij de zorg voor meerdere kinderen", verklaart onderzoeker Milou Straathof.