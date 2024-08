Boermans hoopt dat Duitsers nu ook het beachvolleybalgoud pakken

PARIJS (ANP) - Beachvolleyballer Stefan Boermans hoopt dat de Duitsers Nils Ehlers en Clemens Wickler over een paar dagen de olympische titel veroveren. Ehlers en Wickler waren verantwoordelijk voor de uitschakeling van Boermans en Yorick de Groot (22-20 en 21-15).

Kort na het laatste punt had Boermans aan het net een onderonsje met de Duitsers. "Ik grapte en zei: 'Pakken jullie maar die gouden medaille, zodat ik me tenminste een beetje goed kan voelen over het verlies'. En toen zei ik dat er veel Oranje-fans zijn die mijn bril willen, dus daarom bood ik hem mijn bril aan om mee te spelen."

Ondanks dat een grapje er wel vanaf kon, deed de nederlaag zeer. "Voor nu doet het pijn, het is klote. We kwamen voor meer. We weten dat we een goed team zijn en we dit team konden verslaan. We kunnen ook andere teams verslaan die nu waarschijnlijk ook doorgaan", aldus Boermans tegen de olympische persdienst. "Op dit moment steekt het omdat we weten dat we meer kunnen dan we hebben laten zien. Maar de olympische ervaring was geweldig."

Boermans was betrokken bij een belangrijk moment in de eerste set. Omdat hij het net had geraakt bij een 21-20-achterstand ging de set naar de Duitsers, die vervolgens niet echt meer in de problemen kwamen. "Ik wist dat het waarschijnlijk een fout zou worden, dus ik liep al een beetje weg. Gelukkig voor hen bestaat het camerasysteem, voor ons was dat jammer. Maar zij verdienden de overwinning."