Republikein Vance wil in debat met Democraat Walz

WASHINGTON (ANP) - De Republikeinse vicepresidentskandidaat J.D. Vance wil in debat met Tim Walz, de Democratische running mate van Kamala Harris. Vance wil wel dat Walz eerst officieel benoemd wordt als vicepresidentskandidaat, zegt de Republikein tegen CNN.

"Ik wil absoluut debatteren met Tim Walz", aldus Vance, die wel nog een kleine slag om de arm wil houden over wie de tegenstander wordt. "Het zou me niet verbazen als de Democraten nog een wisseltruc uithalen. Dus we moeten afwachten tot ze Kamala Harris en Tim Walz daadwerkelijk nomineren voordat we kunnen debatteren. Daarna zullen we natuurlijk een stevig debat houden."

Vance is de running mate van Donald Trump en werd vorige maand al officieel benoemd als vicepresidentskandidaat van de Republikeinse Partij. Harris, destijds nog running mate van president Joe Biden, daagde Vance toen direct uit voor een debat. Maar nu Biden zich heeft teruggetrokken als presidentskandidaat en Harris opgaat voor het hoogste ambt, wil zij direct in debat met Trump. Daarom richt Vance zijn pijlen nu op een debat met Walz.