Boete McLaren voor foutje Piastri in pitstraat Zandvoort

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 11:26
anp300825077 1
ZANDVOORT (ANP) - Het Formule 1-team van McLaren heeft een bescheiden boete van 5000 euro gekregen voor een fout in de pitstraat tijdens de tweede vrije training op vrijdag bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Oscar Piastri week bij het oprijden van de pitbox ineens van zijn lijn af en de achter hem rijdende George Russell kon in zijn Mercedes ternauwernood een aanrijding voorkomen.
De stewards van autosportfederatie FIA riepen Piastri en McLaren ter verantwoording. Ze oordeelden later dat de coureur geen blaam trof, maar de teammedewerkers wel. Zij hadden Piastri de opdracht gegeven ergens omheen te rijden, waarna de Australiër weer even terugkeerde in de pitstraat en daarbij de aankomende Russell over het hoofd zag. Volgens de stewards hadden de teammedewerkers van McLaren beter moeten opletten.
Piastri is de leider in het kampioenschap van de Formule 1. Hij heeft 9 punten meer dan zijn teamgenoot Lando Norris. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen staat derde met 97 punten minder dan Piastri.
