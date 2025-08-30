Burgers houden man (40) aan na poging tot zedendelict in Diemen

DIEMEN (ANP) - De politie heeft een 40-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van een poging tot een seksueel misdrijf in Diemen. De man werd op heterdaad betrapt door twee burgers, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Zilvermeeuwpad, ter hoogte van de onderdoorgang van de Gooiseweg. De verdachte zou een vrouw die daar liep hebben lastiggevallen. Twee fietsers die op dat moment net langskwamen, vertrouwden de situatie niet en besloten terug te fietsen. Vervolgens wisten zij de verdachte te overmeesteren. Hij werd kort daarna overgedragen aan agenten die ter plaatse waren gekomen.

De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex. De politie doet onderzoek en roept getuigen en mensen met mogelijk relevante camerabeelden op zich te melden.