Drie Schotse broers roeien in recordtijd over Stille Oceaan

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 11:21
anp300825075 1
CAIRNS (ANP/AFP) - Drie Schotse broers, Jamie, Ewan en Lachlan MacLean, zijn in Cairns in het noordoosten van Australië met hun roeiboot geland na een tocht van bijna vijf maanden over de Stille Oceaan. Ze zijn erin geslaagd een record te vestigen met de uitputtende tocht. De MacLeans roeiden bijna 14.500 kilometer en deden daar 139 dagen over. Het vorige record stond op 162 dagen roeien.
Lachlan MacLean zei tegen de BBC dat de tocht aanvankelijk voorspoedig verliep, maar ze in juli 36 uur lang in een storm terechtkwamen. Lachlan werd overboord geslagen. Hij was met een koord aan het vaartuig verbonden en kon weer in de boot worden gehesen. De broers hadden op een snellere tijd gehoopt, maar het weer zat ook bij het naderen van Australië tegen. Ze moesten door noodweer op zee donderdag en vrijdag een omweg maken en landden daarom niet in Brisbane, maar 1500 kilometer noordelijker in Cairns.
Met de tocht wordt geld ingezameld voor een goed doel. Er is al ruim 800.000 euro binnen.
