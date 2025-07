Boete, strafpunten en gele kaart voor Franse renner Coquard

DUINKERKE (ANP/Belga) - De wedstrijdjury van de Ronde van Frankrijk heeft Bryan Coquard bestraft voor het veroorzaken van de val bij de tussensprint in de derde etappe. De Franse renner van de Cofidis-ploeg kreeg een boete van ruim 500 euro, 13 punten aftrek in het puntenklassement en een gele kaart. Bij een tweede gele kaart in deze Tour kan Coquard uit de koers worden gezet.

Coquard raakte in de aanloop naar de sprint eerst de Belg Laurenz Rex en reed na een zwieper tegen de Belg Jasper Philipsen op, die hard tegen het asfalt sloeg. De groenetruidrager liep daarbij meerdere breuken op en moest opgeven. Coquard reageerde na afloop emotioneel.