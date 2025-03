Boksen alsnog officieel op olympisch programma Los Angeles 2028

PYLOS (ANP/RTR) - Boksen staat toch officieel op het programma voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Eerst hield het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de sport buiten het programma, omdat er nog geen geschikte bond was om het toernooi te organiseren. Nu is die er wel, in de vorm van World Boxing onder leiding van de Nederlander Boris van der Vorst.

Het dagelijks bestuur van het IOC deed maandag al de aanbeveling om boksen onder de hoede van de nieuwe bond op te nemen in het programma. Daar stemden de leden donderdag tijdens de 144e sessie van het IOC in het Griekse Costa Navarino unaniem mee in. "Bedankt voor de goedkeuring om boksen terug te laten keren", reageerde de vertrekkende voorzitter Thomas Bach.

Op de Spelen van Parijs werden de bokswedstrijden afgelopen zomer gehouden onder toezicht van het IOC, nadat de internationale boksbond IBA om bestuurlijke, financiële en ethische kwesties de erkenning was ontnomen. Het IOC stelde eerder dat alleen boksers uit landen die bij het begin van de kwalificatie zijn aangesloten bij World Boxing kunnen deelnemen in Los Angeles.