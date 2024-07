Boksster Heijnen bij debuut naar kwartfinales in Parijs

PARIJS (ANP) - Chelsey Heijnen heeft bij haar debuut in Parijs de kwartfinales van het olympisch bokstoernooi bereikt. De 25-jarige Roosendaalse was in haar eerste partij in de klasse tot 60 kilogram op punten te sterk voor de Noord-Koreaanse Won Ungyong. De jury kende Heijnen in alle drie de rondes de meeste punten toe: 4-1.

Heijnen treft woensdag in de kwartfinales de Braziliaanse nummer 2 van de wereld Beatriz Ferreira of Jajaira Gonzalez uit de VS. De finale staat voor zondag gepland in het tennisstadion van Roland Garros.

Heijnen is de enige Nederlandse boksster in Parijs. De winnares van WK-brons in 2022 mocht in de achtste finales beginnen.