Japanse turners winnen meerkampgoud na missers China

PARIJS (ANP/DPA) - De Japanse turners hebben bij de Olympische Spelen in Parijs het goud veroverd op de meerkamp. Japan behaalde een totaalscore van 259,594 punten en bleef daarmee een half punt voor op China, 259,062 punten. De Verenigde Staten veroverden het brons met 257,793 punten.

China leek op weg naar goud met goede oefeningen op brug en ringen, maar verprutste het in de laatste ronde op de rekstok. Xiao Ruoteng landde op zijn knieën en Su Weide viel twee keer. Daiki Hashimoto, die eerder een fout had gemaakt op voltige, zette daarna een goede oefening neer en verzekerde Japan daarmee van het goud.

Japan moest drie jaar geleden bij de Spelen in Tokio in de teamwedstrijd genoegen nemen met zilver achter het Russische team. Het is de achtste keer dat Japan de meerkamptitel bij de landenteams wint.

De Nederlandse turners eindigden in de kwalificatie als tiende en grepen daarmee naast een plek in de meerkampfinale.