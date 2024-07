Boksster Heijnen gaat

PARIJS (ANP) - Boksster Chelsey Heijnen gaat misschien wel een week lang balen, zei ze na haar nederlaag in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Parijs. Ze verloor op punten van de Braziliaanse Beatriz Ferreira. "Ze heeft terecht gewonnen, want ze was iets beter, maar ik had haar kunnen pakken", zei de 25-jarige Roosendaalse. "Ik had heel graag als boksster van de nieuwe generatie een oude rot verslagen."

De jury was unaniem en dat viel Heijnen toch zwaar. "Ik was verbaasd dat zij met 5-0 won in de eerste ronde, want ik gaf haar een paar rake klappen. Dan weet je meteen dat het moeilijk wordt tegen een boksster met meer ervaring. Dat gaf denk ik de doorslag. Maar ik weet ook zeker dat als ik dit gevecht had gewonnen, ik dan vleugeltjes had gekregen. Doodzonde dat het hier eindigt en ik geen plak heb."

Heijnen maakte na afloop geen geslagen indruk. "Ik sta hier nu redelijk oké, maar de klap zal zo wel komen. Ik had er veel meer van verwacht en mijn coaches ook. Maar goed, ik behoor toch tot de beste acht van de wereld, dus kan toch van een mooi debuut spreken."