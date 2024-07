Hogere advertentie-inkomsten stuwen winst moederbedrijf Facebook

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer socialmediasites Facebook en Instagram, heeft een sterk financieel kwartaal gedraaid. Het concern profiteerde vooral van een groei van de advertentie-inkomsten.

De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op ruim 39 miljard dollar, een stijging van 22 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is hoger dan de verwachtingen van marktkenners. De nettowinst in het tweede kwartaal ging met 73 procent omhoog tot 13,5 miljard dollar.

"We hebben een sterk kwartaal gehad, en Meta AI ligt op schema om tegen het einde van het jaar de meest gebruikte AI-assistent ter wereld te zijn", zei Mark Zuckerberg, topman en oprichter van Meta in een toelichting.

Zijn bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie om advertenties beter onder de aandacht van geïnteresseerde gebruikers te brengen. Dit heeft de winstgevendheid van de lucratieve reclamedivisie verhoogd. Het bedrijf profiteerde afgelopen kwartaal ook van besparingen door de duizenden ontslagen die eerder waren aangekondigd. Het in Menlo Park gevestigde bedrijf verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal uitkomt tussen de 38,5 miljard en 41 miljard dollar.