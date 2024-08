Bol en Klaver eensgezind: het is zilver met een gouden randje

SAINT-DENIS (ANP) - Het was een zilveren medaille met een gouden randje. Daar waren alle estafettevrouwen van de 4x400 meter het roerend over eens. "Wij hebben hard gelopen, een Nederlands record zelfs, maar Amerika ging wel heel hard", zei Lieke Klaver met de zilveren plak om haar nek.

Het Nederlandse viertal sloot het olympisch atletiektoernooi af met de tweede tijd in de finale van de 4x400 meter. Die tijd van 3.19,50 was bijna vier seconden langzamer dan die van de Amerikaanse vrouwen. "Ze zijn zo sterk, het is heel knap wat ze doen", vond Femke Bol.

De kopvrouw van het team rende als laatste en haalde nog de Ierse en de Britse in op het laatste stuk. "Ik sluit het toernooi met een goed gevoel af. Ik vind het iedere keer weer bijzonder om met deze meiden te lopen. Ze geven me zoveel energie. De boosheid over mijn minder goede 400 meter horden heb ik er in de laatste 100 meter uitgelopen. Ik ben nu gewoon ook trots op die bronzen plak."

Lisanne de Witte straalde van geluk. Ze bekroonde haar lange carrière aan de top van de 400 meter in Nederland met een olympische medaille. "Ik kan me niet eens meer heugen hoe het tien jaar geleden was. We liepen gewoon langzaam toen. Het niveau is de afgelopen jaren zo gestegen, bizar gewoon", zei de 31-jarige Heiloose, die op de EK in 2018 haar eerste succes boekte met individueel brons.