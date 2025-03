Beurzen in New York dalen ondanks uitstel deel importheffingen

NEW YORK (ANP) - Het uitstel van een groot deel van de importheffingen die de Verenigde Staten eerder oplegden aan Canada en Mexico heeft niet kunnen voorkomen dat de beurzen in New York donderdag aanzienlijk zijn gedaald. De bekendste graadmeters zakten weg te midden van alle onzekerheid die het grillige handelsbeleid van Trump met zich meebrengt.

De Dow-Jonesindex zakte 1 procent tot 42.579,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,8 procent tot 5738,52 punten. De sterkste verliezen waren voor de techsector, met een min van 2,6 procent tot 18.069,26 punten voor de Nasdaq.

Trump liet eerder importheffingen op Canadese en Mexicaanse producten ingaan van 25 procent. Donderdag maakte hij bekend dat die heffingen tot 2 april niet gelden voor goederen die voldoen aan het vrijhandelsverdrag USMCA tussen Canada, Mexico en de VS. Een dag eerder werd al bekend dat heffingen op auto's en auto-onderdelen werden opgeschort, wat voor opluchting op Wall Street zorgde.