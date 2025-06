Grégoire wint eerste etappe Ronde van Zwitserland, Lemmen derde

KÜSSNACHT (ANP) - Wielrenner Romain Grégoire heeft de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ kwam na 129,4 kilometer solo over de finish in Küssnacht. Bart Lemmen verloor op 20 seconden de sprint om de tweede plaats van Kévin Vauquelin uit Frankrijk.

Grégoire, die na de Faun-Ardèche Classic zijn tweede overwinning van het seizoen boekte, is door de zege ook de eerste leider in de Ronde van Zwitserland. Lemmen staat derde op 26 seconden. De etappekoers in Zwitserland telt acht ritten en duurt tot en met zondag.