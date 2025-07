Bol wint 27e Diamond League op 400 meter horden in beste jaartijd

MONACO (ANP) - Femke Bol heeft voor de 27e achtereenvolgende keer de 400 meter horden gewonnen in de Diamond League. De regerend wereldkampioene noteerde in Monaco een tijd van 51,95, de beste tijd van dit jaar in de wereld. Ze had ruime voorsprong op de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die als tweede finishte in 52,58. De derde plaats was voor de Amerikaanse Anna Cockrell in 52,91.

Bol was nog nooit zo snel rond deze tijd van het jaar. Ze voerde haar race volgens plan uit en kwam als eerste de laatste bocht uit. Op het stuk naar de finish vergrootte ze haar voorsprong. De 23-jarige Amersfoortse liet vooraf weten dat ze nog niet in topvorm is. De piek moet komen op de WK in Tokio in september. Tegen die tijd zal ze haar Nederlands record van 50,95 willen aanvallen.