Nederland annuleert lhbti-evenement in Senegal na waarschuwing

DAKAR (ANP/RTR) - De Nederlandse ambassade in Senegal heeft vrijdag besloten om een lhbti-evenement in de hoofdstad Dakar te annuleren na een waarschuwing van de Senegalese overheid. Het zou gaan om een filmvertoning met daaropvolgend een discussie over lhbti-kwesties, georganiseerd samen met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Homoseksualiteit is strafbaar in Senegal.

In een verklaring op Facebook wijst het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken erop dat "activiteiten van diplomatieke en consulaire missies, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties op Senegalees grondgebied absoluut in overeenstemming moeten zijn met de geldende wet- en regelgeving van het land".

"Senegal accepteert geen enkele vorm van propaganda of promotie van het lhbti-fenomeen op zijn grondgebied", vervolgt het ministerie. De regering "behoudt zich het recht voor" om "passende maatregelen" te nemen tegen organisatoren van "dergelijke activiteiten en zelfs tegen de deelnemers, ongeacht hun afkomst, status of rang".

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Tegen persbureau Reuters zei het ministerie eerder dat Nederland "staat voor mensenrechten en gelijke behandeling" maar dat het evenement werd geannuleerd vanwege "verschillende factoren".