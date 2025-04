Bond stelt Marieke Faber aan als directeur toproeien

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse roeibond KNRB heeft Marieke Faber aangesteld als directeur toproeien. De nieuwe directeur wordt per 1 juni samen met de hoofdcoach verantwoordelijk voor het topsportprogramma van de roeisport.

Faber is momenteel werkzaam bij NOC*NSF als prestatiemanager topsportinfrastructuur en experts. "Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan bij de KNRB en direct betrokken te zijn bij een bond die zo ongelooflijk goed heeft gepresteerd in Parijs", zei Faber via de bond.

"Het zijn grote schoenen om te vullen, maar met de kennis die ik meebreng vanuit NOC*NSF heb ik de ambitie om samen met de technische staf te werken aan het duurzaam maken van de prestaties en op zoek te gaan naar de juiste verschilmakers op weg naar Los Angeles", aldus Faber.

De Nederlandse roeiers veroverden tijdens de Olympische Spelen in Parijs vier keer goud, drie keer zilver en een keer brons. De volgende Spelen zijn in 2028 in Los Angeles.