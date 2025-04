Banengroei in VS versnelt, ook licht hogere werkloosheid

WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten zijn er vorige maand 228.000 banen bijgekomen, heeft een statistiekbureau van het ministerie van Arbeid bekendgemaakt. Dat is een sterkere groei dan een maand eerder. Tegelijkertijd liep de werkloosheid licht op.

In februari steeg het aantal banen nog met 117.000. De stijging in maart was veel sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Onder andere in de zorg, transportsector en detailhandel kwamen er banen bij. Bij de federale overheid, waar een team van Trumps topadviseur Elon Musk massaontslagen doorvoert, daalde de werkgelegenheid.

De werkloosheid kwam uit op 4,2 procent. Een maand eerder was nog 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos.