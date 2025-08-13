Bondscoach Delmee wil met hockeyers veel meer dan EK winnen

VENLO (ANP) - Jeroen Delmee (52) wil als bondscoach geschiedenis schrijven met het Nederlands hockeyelftal. "Als je wint, dan kom je in de boeken. Hoe meer prijzen je verovert, hoe bijzonderder het wordt", zei de oud-hockeyer in aanloop naar de halve finale van het EK waarin Oranje donderdag tegen Frankrijk speelt tegen het ANP. "Met deze generatie kunnen we iets moois neerzetten. Dat moet het streven zijn. Bij mij als coach leeft dat wel."

Het Nederlands team van Delmee is tijdens het EK in Duitsland dé grote favoriet voor de eindzege. Oranje plaatste zich na overwinningen op Spanje (3-0), België (4-2) en Oostenrijk (5-0) overtuigend voor de laatste vier in het HockeyPark van Mönchengladbach. Oranje treft met Frankrijk een oude bekende van Delmee. Hij was van 2017 tot 2021 bondscoach van de Fransen. Daarna kreeg hij Oranje in handen. "Het is niet zo dat ik tegen mijn oude team speel. Er is daar de afgelopen vier jaar best veel veranderd", aldus Delmee in de tuin van een hotel in Venlo waar de ploeg tijdens het EK verblijft. "Het is wel zo dat ik bij Frankrijk een bepaalde basis heb gelegd."

Het Franse hockeyteam steeg destijds onder leiding van Delmee van de 23e plaats op de wereldranglijst naar de tiende plek. Frankrijk verraste op het EK door ten koste van Engeland de laatste vier te bereiken. "Als ik het vooraf had moeten voorspellen, dan zou ik Engeland meer kans hebben gegeven. Bij Frankrijk hebben ze na de Olympische Spelen van Parijs schoon schip gemaakt en hebben ze de jeugd de kans gegeven. Het zijn technisch vaardige jongens. Het is mooi om te zien dat een nieuwe generatie het daar overneemt."

'Tussenstation'

Het Oranje van Delmee bestaat op het EK grotendeels uit dezelfde spelers die bij de Spelen van 2024 goud wonnen. Voor Delmee is het EK deels "een tussenstation" op weg naar het WK dat in 2026 in België en Nederland wordt gespeeld. "Natuurlijk wil ik graag dit EK winnen. Maar we zijn ook bezig om een machine te bouwen. Bij het WK en bij de Spelen van 2028 in Los Angeles moet de ondergrens nog hoger komen te liggen. Die moet zo hoog zijn dat je bijna niet kunt verliezen. Het is nu al heel moeilijk om van Nederland te winnen."

Delmee vindt dat Nederland zich onder zijn leiding nog sneller heeft ontwikkeld dan hij vooraf had ingecalculeerd. "Ik had niet verwacht dat we de Spelen zouden winnen. Nu moeten we de zegereeks voortzetten. Na de Spelen, de Pro League kunnen we het EK winnen om ons daarna te richten op het WK. Op ieder niveau regerend kampioen zijn, dat zou uniek zijn."