Zelensky na overleg met Trump: Poetin bluft op het slagveld

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 17:03
BERLIJN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt woensdag bij het overleg met zijn ambtgenoot Donald Trump en Europese leiders de situatie aan het front te hebben besproken. Er zijn berichten dat Rusland deze week plots relatief veel terreinwinst boekte. Volgens Zelensky heeft hij de andere leiders voorgehouden dat de Russische president Vladimir Poetin "bluft" door zijn troepen te laten oprukken voor zijn eigen gesprek met Trump.
Volgens Zelensky doet Poetin ook alsof de sancties tegen Rusland niet werken. "In werkelijkheid zijn ze erg effectief en brengen ze de Russische oorlogseconomie schade toe." Rusland zou bovendien veel manschappen verliezen.
Zelensky was naar Duitsland gevlogen voor digitaal overleg met andere Europese leiders, Trump en NAVO-topman Mark Rutte. Trump en Poetin praten vrijdag een-op-een in Alaska over de oorlog in Oekraïne. Trump wil vrede, maar in Europa wordt gevreesd dat er besluiten worden genomen die niet in het belang zijn van Oekraïne.
