Bondscoach Jonker 'pissig' over tweede helft Oranjevrouwen

TILBURG (ANP) - Bondscoach Andries Jonker is "pissig" over het slechte spel van de voetbalsters van Oranje in de tweede helft van het thuisduel met Schotland (1-1). "Omdat speelsters die heel goed kunnen voetballen, het zichzelf zo moeilijk maken en zo vaak naar de verkeerde kleur spelen", zei Jonker een klein uur na de wedstrijd in het stadion van Willem II in Tilburg.

De Oranjevrouwen incasseerden tegen de Schotten de volgende tegenslag, na de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Duitsland van vrijdag. Toch maakt Jonker zich een maand voor het EK nog geen zorgen. "Ik ga het accent leggen op de prima eerste helft en de tijd zijn werk laten doen. Ik hou me ook vast aan het feit dat de speelsters twee jaar geleden na een pauze op een hoger niveau weer binnenkwamen", aldus de bondscoach over de voorbereiding op het WK van 2023.

De voetbalsters gaan op vakantie en melden zich op 19 juni weer in Zeist voor de voorbereiding op het EK in Zwitserland, dat voor Oranje op 5 juli begint tegen Wales.