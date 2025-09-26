Bondscoach 't Hoen kijkt uit naar duel met Spaanse honkballers

ROTTERDAM (ANP) - Bondscoach Evert-Jan 't Hoen (49) kijkt uit naar een nieuwe confrontatie op het EK honkbal tegen Spanje. Het Koninkrijksteam wil op vrijdag in Rotterdam revanche nemen voor de verloren halve eindstrijd in 2023. "Twee jaar geleden verloren we op een ongelukkige manier van Spanje", verzuchtte 't Hoen na de 3-1-overwinning van Oranje op Kroatië. "We willen ongeacht de tegenstander van iedereen winnen. Dus ook van Spanje."

Voor 't Hoen is de Europese titel het doel van dit EK in eigen land. "Alleen de titel telt", aldus de bondscoach, die in het verleden ook uitkwam voor Oranje. Volgens 't Hoen is het huidige Koninkrijksteam één van de beste teams ooit op een EK. "Het is een heel solide team. Er zitten ook honkballers op de bank die heel erg goed zijn, maar niet aan spelen toekomen. Die breedte maakt de selectie ook zo sterk", stelde de oud-honkballer in het Familiestadion.

Volgens 't Hoen is de tijd voorbij dat Nederland een abonnement had op de Europese titel honkbal. "Nee, dat is allang niet meer zo. Het EK wordt om de twee jaar gehouden en ik zie de andere landen in Europa steeds sterker worden", zei de bondscoach, die sinds april 2018 de leiding over het nationale team heeft. "Kijk maar eens naar dit EK. Kroatië heeft gewoon een sterk team. Daar doen ook oud-spelers uit de Amerikaanse Major League aan mee. En andere deelnemers als Groot-Brittannië, Tsjechië, Duitsland en Spanje maken ook een ontwikkeling door."

Volle bak

Bondscoach 't Hoen hoopt vrijdag op een volle bak in Rotterdam. "Zoveel kansen krijgen de honkballiefhebbers niet om zo'n sterk team te zien spelen. Het zou mooi zijn als er veel mensen komen kijken."

Nederland is 24 keer Europees kampioen geworden.