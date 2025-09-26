De cookie-popups gaan verdwijnen

Ze zijn ooit uitgevonden voor onze bestwil. Je moet toestemming geven als sites je gegevens opslaan. Goed bedoeld, maar ook wel ergerlijk.

Maar het is bijna voorbij.

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel dat deze hinder uit ons digitale leven gaat halen. Volgens uitgelekte informatie mogen gebruikers straks hun cookievoorkeuren in één keer via hun browser instellen, in plaats van bij elk afzonderlijk sitebezoek. Dat betekent: geen losse banners meer en minder irritatie voor miljoenen internetgebruikers. Ook wordt gekeken naar meer uitzonderingen en aanpassing van de regels, zodat alleen echt noodzakelijke cookies automatisch mogen worden geplaatst.

Experts zoals Brenno de Winter juichen de wijziging toe: “Mensen weten vaak niet waar ze toestemming voor geven. Eenmalig instellen via je browser is overzichtelijker én veiliger. Bedrijven worden hier zenuwachtig van, want het betekent dat veel meer mensen trackingcookies gaan weigeren – maar dat is juist positief voor privacy!”

Deze vereenvoudiging is onderdeel van een breder plan van Brussel om digitale regels te versimpelen. In december wordt een ‘omnibus’-wetsvoorstel verwacht, waarin diverse techregels worden aangepast. De verwachting is dat de nieuwe cookieregels al in 2025 ingaan.