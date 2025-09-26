Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Sneek

SNEEK (ANP) - Bij een schietpartij in Sneek is een 32-jarige man omgekomen. Een 33-jarige vrouw is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De politie verdenkt de man ervan op de vrouw te hebben geschoten en is een onderzoek gestart. Een woordvoerster kon nog niet zeggen of de man op zichzelf heeft geschoten. Het onderzoek is nog in volle gang, zegt zij.

Het incident vond donderdagavond rond 21.30 uur plaats op de galerij van een flatgebouw aan de Furmerusstraat in de stad. Beide slachtoffers kwamen uit Sneek en kenden elkaar, aldus de politie. De woordvoerster wilde niet antwoorden op de vraag of er een wapen is gevonden. Ook over de toestand van de vrouw kon ze geen aanvullende informatie delen.

De politie is bezig met een sporenonderzoek, het opvragen en bekijken van beelden en het opnemen van verklaringen van getuigen.