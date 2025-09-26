ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode en zwaargewonde bij schietpartij in Sneek

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 8:26
anp260925064 1
SNEEK (ANP) - Bij een schietpartij in Sneek is een 32-jarige man omgekomen. Een 33-jarige vrouw is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De politie verdenkt de man ervan op de vrouw te hebben geschoten en is een onderzoek gestart. Een woordvoerster kon nog niet zeggen of de man op zichzelf heeft geschoten. Het onderzoek is nog in volle gang, zegt zij.
Het incident vond donderdagavond rond 21.30 uur plaats op de galerij van een flatgebouw aan de Furmerusstraat in de stad. Beide slachtoffers kwamen uit Sneek en kenden elkaar, aldus de politie. De woordvoerster wilde niet antwoorden op de vraag of er een wapen is gevonden. Ook over de toestand van de vrouw kon ze geen aanvullende informatie delen.
De politie is bezig met een sporenonderzoek, het opvragen en bekijken van beelden en het opnemen van verklaringen van getuigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

shutterstock_1641311758

4 aanwijzingen dat hij de ware niét is

anp250925158 1

Zelensky dreigt met aanvallen op Kremlin als Poetin niet inbindt

Loading