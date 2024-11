Bosz passeert Saibari in Champions League-duel met Girona

EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz passeert Ismael Saibari in de Champions League-wedstrijd tegen Girona. De middenvelder is zijn basisplaats na de nederlaag van 3-2 bij Ajax in de Eredivisie kwijtgeraakt aan Mauro Júnior. De Braziliaan vormt samen met Malik Tillman en Guus Til het middenveld.

Het elftal is verder op één plek aangepast. Johan Bakayoko start als rechtsbuiten in plaats van Ivan Perisic. De Kroatische middenvelder sloot pas na de inschrijfdatum aan bij PSV en is dus niet speelgerechtigd in de Champions League.

Bij Girona staan met Daley Blind en Donny van de Beek twee Nederlanders in de basis. Blind is linksback en Van de Beek staat voor hem op het middenveld. Hun landgenoten Arnaut Danjuma en Gabriel Misehouy zijn door blessures niet inzetbaar.

Speelronden

PSV heeft na drie speelronden in het hoofdtoernooi van de Champions League 2 punten. Girona staat op 3 punten.

Opstellingen: PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli en Dams; Tillman, Til en Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong en Lang.

Girona: Gazzaniga; Martínez, David López, Krejčí en Blind; Clua, Herrera en Van de Beek; Bryan Gil, Miovski en Miguel Gutiérrez.