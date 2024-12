Brand oppermachtig in wereldbekerveldrit van Dublin

DUBLIN (ANP) - Lucinda Brand heeft in Dublin de tweede veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Dordtse renster van Baloise Trek Lions was in de Ierse hoofdstad een klasse apart en finishte met grote voorsprong. Wereldkampioen Fem van Empel werd op 24 seconden tweede, voor de Britse Zoe Bäckstedt die een volledig Nederlands podium voorkwam. Inge van der Heijden werd vierde.

Van Empel had vorige week in Antwerpen de eerste manche om de wereldbeker gewonnen. Daar was de Brabantse van Visma - Lease a Bike duidelijk te sterk voor Brand.

De Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado, bezig aan een sterk seizoen, had zich wegens vermoeidheid afgemeld voor de wereldbekercross van Dublin.