FNV kondigt stakingen bij Heineken aan, derde keer in drie weken

LEIDEN (ANP) - Vakbond FNV heeft opnieuw stakingen bij bierbrouwer Heineken aangekondigd. Op maandag, dinsdag en woensdag leggen werknemers in de brouwerijen, op het hoofdkantoor en bij de commerciële tak het werk neer, meldt vakbondsbestuurder Nurettin Altundal. Het is de derde staking in drie weken tijd bij de brouwer.

De cao's voor de brouwerijen, commerciële tak en het internationale Heineken Group verlopen eind dit jaar alle drie. FNV vraagt om 7 procent meer loon in 2025, CNV om 5 procent. Heineken stelt een loonsverhoging van 6,3 procent voor in twee jaar.

"Heineken houdt voet bij stuk en komt ons tot nu toe nauwelijks tegemoet", laat Altundal weten. Eerst staakten werknemers één dag, een week later twee dagen. "We proberen zo min mogelijk pijn te creëren, maar Heineken leunt nog eens achterover." Daarom was het volgens de vakbondsbestuurder tijd om de acties verder op te bouwen.

Heineken zelf zegt continu te proberen weer met de bonden om tafel te gaan sinds de vakbonden aangaven uitonderhandeld te zijn. De brouwer heeft een aangepast voorstel gedaan waarin "grote stappen" zijn gemaakt op salaris en maatwerkroosters, "om aan de wensen tegemoet te komen", aldus een woordvoerder.