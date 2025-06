Sporttribunaal CAS stelt AZ in het gelijk in zaak tegen UEFA

ALKMAAR (ANP) - AZ is door sporttribunaal CAS in het gelijk gesteld in een zaak tegen de UEFA. De Europese voetbalbond legde de Alkmaarse voetbalclub een boete van 40.000 euro op voor de ongeregeldheden in oktober 2023 rond de wedstrijd tegen Legia Warschau in de Conference League.

Supporters van Legia bestormden voor aanvang van het duel de toegangspoort van het AZ-stadion en raakten slaags met de ME. Ook pakten Legia-aanhangers wapenstokken en pepperspray van ME'ers af. Een ME'er raakte bewusteloos. De politie zette traangas in om de hooligans tegen te houden. Na de wedstrijd werden twee spelers van de Poolse voetbalclub opgepakt voor mishandeling van personeel van AZ.

AZ kreeg een boete voor de ongeregeldheden in het stadion en tekende daar protest tegen aan. De UEFA wees het protest af, maar het CAS stelt de Noord-Hollanders nu alsnog in het gelijk en stelt dat de club niets valt te verwijten en dat samen met de politie alle voorzorgsmaatregelen waren getroffen om een ordentelijk wedstrijdverloop te organiseren.

'Schandalige gebeurtenissen'

"Deze uitspraak wordt gezien als een bevestiging waar AZ vanaf moment één van overtuigd was", aldus AZ, dat de boete nu dus niet hoeft te betalen.

De ongeregeldheden zorgden voor veel commotie. In Polen werd verontwaardigd gereageerd op het aanhouden van de twee spelers. Legia sprak van "schandalige gebeurtenissen" en veroordeelde het ingrijpen van de politie. Zelfs de Poolse premier Mateusz Morawiecki mengde zich in de rel en tekende protest aan bij premier Mark Rutte.

Dinsdag stonden ook vijf aanhangers van Legia terecht voor onder meer het bedreigen en mishandelen van politieagenten van de mobiele eenheid. Het Openbaar Ministerie eiste tot veertien maanden gevangenisstraf, een locatieverbod voor de gemeente Alkmaar en toewijzing van de gevraagde schadevergoeding door de slachtoffers.