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Britse F1-coureur Russell valt uit in eerste ronde van GP België 

Sport
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 15:19
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SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - George Russell is meteen uitgevallen in de Grote Prijs van België in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur viel uit in de eerste ronde van de race op het circuit van Spa-Francorchamps nadat hij de auto van zijn landgenoot Lewis Hamilton had geraakt.
In het wereldkampioenschap stond Russell voorafgaand aan de race op de tweede plaats achter teamgenoot Kimi Antonelli. Russell heeft 154 punten en Antonelli leidt met 179 punten.
Na het uitvallen van Russell kwam de safetycar op de baan.
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