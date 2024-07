Britse snookerlegende Reardon (91) overleden

LONDEN (ANP/BELGA) - Snookerlegende Ray Reardon is op 91-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat meldt de wereldsnookerbond WPBSA. Reardon heerste over het snooker in de jaren 70 en werd zes keer wereldkampioen: in 1970, 1973, 1974, 1975, 1976 en 1978.

De Welshman, 'Dracula' genoemd vanwege zijn kapsel en scherpe hoektanden, liet de sport mede door zijn populariteit groeien. Hij bleef tot op hoge leeftijd zelf snookeren. Vorig najaar potte hij tijdens een potje snooker zelfs nog een century weg. Nadat zijn actieve loopbaan begin jaren 90 was geëindigd, werd hij een mentor van onder meer de Engelsman Ronnie O'Sullivan.

Alleen O'Sullivan en de Schot Stephen Hendry werden met zeven titels vaker wereldkampioen.