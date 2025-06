Britse wielrenster Ferguson verrast in Ronde van Groot-Brittannië

KELSO (ANP) - De Britse wielrenster Cat Ferguson heeft verrassend de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Het was de lastigste rit, met start en finish in het Schotse Kelso. De 19-jarige renster van Movistar won daarmee niet alleen haar eerste wedstrijd in de WorldTour, maar veroverde ook de leiderstrui.

Ferguson won in de stromende regen de sprint van een kopgroep van vijf, voor haar landgenote Josie Nelson van Picnic PostNL en de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston. De Nederlandse Karlijn Swinkels werd vierde.

Ferguson nam de leiderstrui over van de Amerikaanse olympisch kampioene Kristen Faulkner.

De Tour of Britain eindigt zondag met een rit over een parcours door Glasgow.